〈南部〉居住、創業優惠 屏縣鼓勵青年移居

2018-10-09

〔記者侯承旭／屏東報導〕屏東縣人口數直直落，連首善之區屏東市也跌破廿萬人大關，屏東縣長潘孟安表示，下個月就會推出青年移居政策。

人口數連續16年負成長

屏東縣人口數連續十六年負成長，今年九月底人口約八十二．七萬人，又比去年減少兩千八百餘人。

國民黨屏東縣長參選人蘇清泉近來主打福利政策，要推動六十五歲以上老人不用繳健保費、三歲以下幼兒看病免負擔、六歲以下育兒補助每月六千元。

民進黨議員李世斌昨天質詢指出，屏東市人口最近已經跌破廿萬人，這是很嚴重的問題。

他說，不只人口減少，勞退平均提繳工資，屏東縣也是全國最低，月薪僅約二．八萬元，部分到屏東投資的企業都以基本工資聘僱，導致不少本地年輕人到中北部求職，現在連老人都因為社會福利遷往外縣市，縣府必須提出對策。

潘孟安表示，面對人口減少，縣府積極招商引資增加工作機會，已看到成效，如果單以提高社會福利是否能把人口留住，這個方法見仁見智，最近還有人提出六十五歲以上老人免繳健保費，但是如果不排富，一年至少需花十四億元，恐引發不公平爭議，他認為做好基本功比較重要。

貸款優惠11月正式公布

潘孟安透露，縣府即將推出青年移居政策，若年輕人願意到屏東築夢，有關租屋、購屋、創業等，在貸款利率給予優惠、減少負擔，正在與銀行洽談，預計十一月就會正式公布。

此外，經過幾年的開源節流，屏東的財政已經好轉，縣府已著手檢討各項福利政策，有不足的部分將逐步改善。