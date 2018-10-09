〈台北都會〉丁守中表態 支持愛家公投

2018-10-09

〔記者鍾泓良、沈佩瑤、周彥妤／台北報導〕反同志團體因應同志婚姻將合法化，提出愛家三公投案，國民黨台北市長參選人丁守中前天出席活動，公開表態年底公投將支持「愛家公投」，成為第一位表明立場的市長參選人。姚文智辦公室則明確表示，支持同性婚姻。相對於丁、姚明確表態，柯文哲競選辦公室則迴避表示，柯對同婚議題無預設立場，呼籲中央應儘速釐清法令。

大法官去年5月釋憲指「民法」中未保障同志婚姻屬違憲，限期兩年內改善。對此，反同志團體提出3項公投案因應，分別為婚姻應限定在一男一女的結合、國民教育階段教育部及各級學校不應對學生實施同志教育，以及設立專法保障同性別永久共同生活。

丁守中前天於天母地區出席士林區後援會成立大會，反同團體「公民捍衛台灣大聯盟」也於現場宣傳年底公投案，丁在活動後承諾：「我們要尊重家庭價值，這是核心，愛家公投，三個公投，我都支持！」

姚文智支持同性婚姻 柯文哲迴避

對此，姚文智競選辦公室發言人洪立齊表示，姚文智支持同性婚姻，這在憲法上也經大法官解釋確認。至於修專法或民法，大法官也指須尊重立法院的形成空間，基於支持人權、多元的進步價值立場，姚盼這次公投能順利舉行，讓民眾決定未來的修法方向。

台北市長柯文哲競選辦公室發言人林筱淇表示，市長認為民主社會應尊重他人自由，基本人權也應受到法律保障；柯對同婚無預設立場，民間不同團體應回歸理性討論，避免衝突並尋求共識，也呼籲中央應儘速釐清法令，讓地方得以遵循。