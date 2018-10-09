〈台北都會〉〈2018市長選舉政見系列七招商引資篇〉重擬BOT制度 柯招商排名躍進

2018-10-09

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲任期前兩年，因招商成績掛零，一度被貼上「反商」標籤，直到任內第三年才好轉，依財政部今年五月公布的二○一七年六都招商簽約排名，台北市排名第一。柯認為，是柯市府重新設定的ＢＯＴ（民間興建營運後轉移）標準作業程序發揮功效。

市府財政局金融管理科科長吳雅鳳說，柯文哲首任的二○一五年，財政部統計的各機關促參案件簽約金額僅十九．四六億元，二○一六年慘剩一．○六億元，二○一七年谷底反彈，共十一案簽約，金額二九九億元。二○一八年還在統計，但市府評估可達二九二億元，主要包含：南港生技產業聚落ＢＯＴ案、市議會舊址ＢＯＴ案、敦南安和公辦都更案、南港轉運站公辦都更案等大案。

被指反商 柯進行制度改革

財政局認為，一般市長首任前兩年簽約案較少是常態，柯文哲的轉折，與明確制定ＢＯＴ標準作業程序制度改革，以及地租逐年高漲的情況下，制定市有非公用土地設定地上權六％漲幅上限的天花板有關。而制度改革包括制定權利金的計收設計超額利潤機制，當利潤超過設定的標準，由政府與民間企業共享，改善ＢＯＴ簽約期效長達五十年、導致經濟動向長期不可預測的風險。

在都市更新方面，柯文哲上任後大力推動公辦都更案，今年中成功推動大同區斯文里三期公辦都更案，也陸續與中央政府合力推動大直、科技大樓等公辦都更案。另外，針對民辦都更，柯市府率先全國將都更獎勵全面行政審查化，降低審議不確定性；市府也讓全市重新劃設七十處都更群落的時程獎勵全新開始計算，藉此促進老舊社區都更。