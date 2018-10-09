〈台北都會〉〈2018市長選舉政見系列七招商引資篇〉打造台北塔 丁推一區一亮點

2018-10-09

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中受訪表示，自己過去長期從事國會外交、政黨外交，未來上任後會帶著北市企業界到國外進行城市行銷；另，當選後將推動「一區一亮點建設」，包括北投打造成溫泉產業樂園、圓山花博公園推出主題娛樂公園及萬華青年公園打造「台北塔」，藉由多項建設，帶動台北市經濟活絡。

帶企業界到國外進行城市行銷

丁守中表示，他跟柯文哲最大差別在於不反商，並具有國際事務處理能力，因此他可帶領台北的工商企業界進行城市行銷；而自己對於兩岸沒有意識形態的禁忌，只要是對兩岸企業有幫助，都歡迎來台北投資。

丁守中表示，未來若由他當市長，將會在十二行政區「一區一亮點建設」，加強招商引資及區域發展。基礎建設方面，將加強捷運環狀線，包括北環段、南環段跟東側南北向捷運線；同時，數百個捷運站都應該要陸續推動聯合開發案，藉此擴充台北市庫。

在都更方面，丁守中認為，台北市第三種住宅區法定容積僅二二五％，比新北市、甚至鄉下還小，未來會把住三法定容積調整至三○○％，讓老舊公寓可以快速更新；也宣布要把都更處升級為都更局，強化都更業務。

丁守中也痛斥，柯文哲對士北科技園區工期延宕，至今無法讓廠商進駐；若他當市長，一定加速工期，讓廠商有好的廠房能夠進駐，並在士北科技園區鼓勵發展ＡＩ、ＡＲ、ＶＲ產業，讓士北科成為全台智慧科技的領頭羊。

丁守中也說，可以把台北市發展成智慧城市實現平台，運用資通訊、物聯網、雲端計算，可提升市政服務；市府應開放經營平台，將來用於公私合作關係、民間融資提案，認為可推出智慧交通、老人長照讓民間產業參與。