〈台北都會〉〈2018市長選舉政見系列七招商引資篇〉首重都更 姚定調最重要產業

2018-10-09

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智針對各區量身打造招商計畫，如士林北投區的「北區副都心」，盼活絡士北區生活圈；而中山區的「台北Midtown」，目標是締造全新國際經貿中心。至於都更推動，他直言定調為最重要產業都不為過，因此主張設立「住宅與都更局」，力求北市改頭換面，並為產業薪資所得提升帶來契機。

姚文智提出「北區副都心」政見，主張重新定位士北科的發展，包含推動「台北學園都市」、「爭取企業設立亞洲總部或研發中心」、「國際健康產業中心」及「親水生活社區」，繼而連帶活絡士北區整體生活圈。

對各區量身打造招商計畫

為再造中山區的昔日風華，姚文智的「台北Midtown」計畫，以日本東京、紐約曼哈頓及英國倫敦為參考範本，盼透過整合「建國啤酒廠公辦都更案」和「中山女中南側都更案」兩大都更案，納入周邊公有地規劃，建立吸引國際級產業投資的條件，締造全新的國際經貿中心。

至於棘手的都更推動，他認為，定調是北市最重要產業都合理，若當選，他要設立「住宅與都更局」，強調每年投入百億都不為過，目的是為突破現行容積限制，讓容積得以釋放，否則都市再生如一灘死水。

姚表示，將調整找地砸錢蓋房的既有形式，改為推動「混居型社會住宅」，從政策引導下手，途徑包括「公有建物改建」、「推動公辦都更」及「收回不當黨產」。他預估，藉由三大途徑，僅需柯文哲現行所需費用的十分之一，九十六億元就可有等同數量，足足省下九百億元。