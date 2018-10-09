〈台北都會〉借公園辦活動 姚被打槍丁過關

2018-10-09

〔記者郭安家、鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲因民調領先冷處理選舉，以密集的市政活動取代，但民進黨台北市黨部為避免封路擾民，預定選前申借大安森林公園、大湖公園舉辦大型造勢活動，卻被台北市政府公園處以「政治活動」為由否決，綠營只好縮小規模，於宮廟門口、國中禮堂造勢。矛盾的是，國民黨參選人丁守中日前才在公園辦造勢活動，公園處卻認定丁守中的活動是園遊會、親子活動，予以核准。

公園處：目前還不能進行政治活動

公園處表示，根據「台北市公園場地使用辦法」及台北市選舉委員會今年公布的「候選人競選活動期間應行注意及配合事項」規定，競選活動分為市長、議員及里長層級，分別可在十一月九日、十四日及十九日後，在公園申請選舉造勢，因此目前仍不能在公園內進行政治活動。

公園處進一步指出，在上述日期前於公園申辦活動，若申請人明顯申請政治活動，就會拒絕；但若是舉辦音樂會、野餐會等，要等到活動當天才會知道是否違反申請規定，若發現違反，就會要求撤離。

國民黨以慶生會暨後援會成立申請

不過，國民黨年初已在公園舉辦多場選舉活動，邀請丁守中、前總統馬英九、黨主席吳敦義到場。丁團隊發言人詹為元舉例指出，青年公園的「把中華民國撐起來愛國旗」派對，蔣渭水公園、景華公園成立地方後援會，黨部是以「黨員慶生會暨丁守中地方後援會成立」為名義申請場地；國旗派對當天則因公園處要求，活動並無出現競選背心或喊競選口號。

綠營批市府都知道參選人在幹什麼

對此，民進黨台北市黨部主委陳正德說，假借辦音樂活動、實際做選舉造勢的現象，一直都存在，這是頭殼壞掉嗎？辦活動幹嘛遮遮掩掩！「你市政府都知道參選人在幹什麼，為什麼大家一定要作假？」民主前輩黃信介曾說，戒嚴時期，國民黨把選舉當成辦喪事，忌諱很多、限制東限制西，現在狀況跟當時有點像。

舉辦造勢活動被否決 只好借小場地

民進黨台北市黨部昨上午開選務會議，席間有資深輔選人士透露，近期要向市府申請活動場地，選定大安森林公園、大湖公園辦授旗造勢，但市府表明公園禁止做政治活動，民進黨都借不到，導致這兩場活動分別只能跟宮廟、國中商借較小場地，氣勢差一截。因北市幾乎沒有那麼大的場地，只能感嘆柯文哲有行政優勢、形勢比人強。對於會不會覺得柯市府執法不公？陳正德不願多做評論，但表示不知道柯文哲用意是什麼，「所有市政資源在你（柯）手上，又怕別人用你資源，好像這是你家的資源。」