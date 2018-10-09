〈台北都會〉蘇貞昌：增客家預算 延伸浪漫台三線

2018-10-09

〔記者賴筱桐、邱書昱／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天發表客家政策影片，他提出四項客家政見，包括逐年增加客家預算補助社團、協助社團傳承客家文化、打造客家主題的捷運車站、爭取浪漫台三線延伸到新北。有關對手侯友宜連署反深澳電廠承諾書，蘇貞昌嘲諷說，這是閃躲辯論的擋箭牌；另對於治水的談話被侯友宜批評沒有苦民所苦，蘇再反擊侯斷章取義。

蘇貞昌在客家政策影片中，全程用客語發聲，他指出，新北市的客家鄉親是全台第二多，僅次於桃園，當選後要增加客家預算、補助客家社團發展、傳承客家文化，不只是辦活動，還要教孩子說母語；他並意有所指地說，「不像有人只有選舉到了，才學一、二句客家話。」

他說，捷運萬大樹林線會經過新北市客家人口比例最高的樹林區，他將打造客家主題捷運車站，把客家意象融入車站，設立客家商店與展演舞台，並爭取浪漫台三線延伸到新北帶動觀光。

批侯用反對電廠操作選舉利益

對於侯友宜簽署「反深澳燃煤電廠」承諾書，蘇貞昌受訪時批評說，侯對深澳電廠是「建也反對，不建也反對」，從頭到尾都用反對電廠來操作選舉利益，只在乎選情，並非真心關心市民健康；蘇並質疑說，在行政院宣布有條件評估深澳電廠停建後，侯就沒有逃避辯論的擋箭牌了，呼籲接受辯論、接受選民檢驗。

澄清治水談話遭對手斷章取義

蘇貞昌前天在中和競選總部成立會中暢談當年的治水政績，他提到「如果中和再淹水一次，就能知道他有解決淹水問題的能力」，被侯友宜批評失言、沒有苦民所苦。蘇貞昌昨再澄清說，台北縣當年有十五個鄉鎮市容易淹水，中永和、汐止、樹林、土城最嚴重，他當縣長時把淹水徹底解決，他的原意是沒受過淹水之苦的人不清楚淹水的痛苦，要先了解水患才能解決問題，未料卻被對方斷章取義，他希望侯友宜不要再用文字遊戲扭曲，更不要用造假的污染影片來恐嚇民眾。