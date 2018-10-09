〈台北都會〉樹林三多非營利幼兒園揭牌 招收90幼兒

2018-10-09

〔記者邱書昱／新北報導〕位於新北市樹林區三多國中校內的「三多非營利幼兒園」昨天揭牌，已從今年八月起招生三個班級、共九十名幼兒入園，每月費用五八三二元，是新北市第十六個非營利幼兒園；范姓媽媽說，考量交通及價格因素讓小孩入園，每月學費和私立幼兒園相比，大約省下五千元。

市府教育局幼兒教育科長李幼安表示，全市目前共有十六個非營利幼兒園，都是利用公共閒置空間設立而成，因此降低營運成本，收費介於私立與公立幼兒園之間，非營利幼兒園委託公益性質的法人合作經營，讓幼教老師專心在教育上，不需擔心招生等問題。

在新北市十六個非營利幼兒園中，分布在板橋區二家、中和區二家、新莊區二家、新店區一家、樹林區一家、鶯歌區一家、三峽區四家、土城區一家、蘆洲區一家、林口區一家。

落實公共化 利用三多國中閒置空間

市長朱立倫致詞表示，為了提供公共化的教保服務，新北市從一百到一○七學年度，約有二萬一千名零歲到六歲的孩童進入公立幼兒園與非營利的幼教體系，三多非營利幼兒園也是利用公立國中的閒置空間，有別於其他縣市單純採用托育補助的方式，新北市真正落實「公共化」的理念與精神。

月費五千多元 弱勢戶優先抽籤入學

教育局指出，三多非營利幼兒園月費是五八三二元，身心障礙幼兒、原住民幼兒、中低收入戶幼兒、育有三胎以上子女家庭滿四歲的幼兒等，優先抽籤入學；三多非營利幼兒園園長蔡維芸說，家長接送時間延長到五點，比一般的公托增加一小時，而課後延拖一小時僅收費六十元，減輕家長的時間壓力和經濟負擔。