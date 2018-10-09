〈台北都會〉大觀、龍埔自救會陳情 籲檢討不當都計

2018-10-09

〔記者邱書昱／新北報導〕板橋大觀社區自救會與三峽龍埔里自救會，昨天到新北市議會表達訴求 ，在議會大門貼上第四選區（板橋）與第七選區（土、樹、三、鶯）的市議員參選人，公布是否支持自救會訴求、檢討不當都市計畫的態度，並要求藍、綠兩黨的新北市長參選人侯友宜、蘇貞昌對居住正義表態，不要閃躲、踢皮球。

自救會成員表示，龍埔里先前已四次拆遷，如今又因三環三線工程而面臨無家可歸，大觀社區有歷史脈絡，並非所謂的強佔國有地，寄出表態意向書給選區的所有議員，爭取農地農用、原地安置兩項訴求。

在三峽龍埔里的爭議，第七選區的議員中，僅有兩位表態同意自救會的訴求，分別是民進黨議員林銘仁、無黨籍議員參選人歐金獅；當地的陳姓居民強調，並非反對興建捷運三環三線，而是要蓋在安全、需要的地方，他質疑在二公里的短距離竟設置三個站點，周圍徵收面積廣達十四．三公頃。

在板橋大觀社區的拆遷爭議上，第四選區有五位表態支持，包含國民黨市議員周勝考、劉美芳、曾煥嘉，時代力量議員參選人彭盛韶、歐巴桑主婦聯盟議員參選人張淑惠。

大觀社區的黃姓居民說，目前住在社區內的多為老榮民、外籍配偶、經濟弱勢的民眾，如今遭到退輔會起訴，除了還地之外，還要賠償不當得利，讓居民無法面對。

市府︰依法處理 溝通協調

對於兩個自救會的訴求，市府相關單位表示，必須依法處理，會再與居民溝通協調。