〈台北都會〉188棟校舍沒使照 教局︰非危樓

2018-10-09

〔記者賴筱桐／新北報導〕不只新北市政府的行政機關有「幽靈違建物」，全市近三百所公立學校中，目前仍有一八八棟校舍遲遲無法取得使用執照，學校成為最大的公有違建；市府教育局表示，這些校舍符合早期的建築法規，結構都合乎耐震檢測，並非危樓。對此，仍有家長擔心影響學生的上課安全。

教育局副局長黃靜怡指出，未取得使用執照的校舍，大多是三、四十年前的既有建物，符合當時的建築法規，但因為法令與時俱進，有些老舊校舍來不及補辦使用執照，但在結構安全上都符合耐震標準，學校也定期辦理消防安全及建物公安檢查，確保師生安全。

副市長李四川舉例說，他曾見過有學校的一、二樓有使用執照，三樓沒有，四樓又有使照的怪象，因年代久遠已無法探究成因，也有校舍是合法建物往上加蓋，上面部分變成違建，此類情況不易解決，如果直接拆除，恐影響學生的使用權益，只能先要求符合公安標準。

黃靜怡說，涉及新舊的建築法規、都市計畫法令等複雜問題，再加上硬體改善費用甚鉅，補辦使用執照非常困難，市府自從成立跨局處工作小組以來，已協助五棟校舍取得使照，目前還有六件進入審查階段，從二○一五年以來，全市需要結構補強的公立高中職與國中小校舍共有九○一棟，今年底前將全數執行完畢。