〈台北都會〉《新北》公有違建145處 市府挨批公然違法

2018-10-09

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府去年拆除三萬多件的私有違建物，數量居全國之冠，但議員發現，全市竟有一四五處公有建物並未領取使用執照，也沒有辦理建物所有權登記，成了名副其實的「幽靈違建物」，質疑市府公然違法，罔顧公共安全；市府表示，已成立跨局處工作小組補辦證照，這些建物都經過公安鑑定，確認安全無虞。

沒有使照 也沒辦所有權登記

民進黨市議員羅文崇表示，依建築法規定，建築物未經主管機關審查許可並發給執照，不得擅自使用，根據統計，新北市至少有一四五處公有建築物未領取使用執照，其中不乏二○一一年以後完工的新建物，究竟屬於程序違建或實質違建？他要求市府盡快處理，否則就是「只准州官放火，不許百姓點燈」，民眾的違建物被拆將難以心服。

消防、清潔隊辦公廳舍入列

民進黨市議員李倩萍也說，這一四五處沒有使用執照、未辦理建物所有權登記的「幽靈公有建物」，竟然包含市民活動中心等公共場所，例如蘆洲區保佑市民活動中心、板橋西安市民活動中心等，是銀髮俱樂部及老人共餐據點之一，另外也有消防分隊及清潔隊的辦公廳舍，市府總以「沒有使照不代表危險」推託，但沒有經過竣工查驗的建物，防火或室內裝修是否達到法規標準？市府應全面清查。

市府︰跨局處工作小組協調

副市長李四川表示，沒有使用執照的公有建物，可以補照的幾乎都已經完成，剩下的都是補照程序複雜，例如牽涉到早期容積率、建蔽率寬鬆，若套用現在的建管法規，將變成違建物，立即拆除又遇到困難，部分建物也涉及私人土地產權糾紛，必須透過司法訴訟來釐清爭議，也有的受限都市計畫法令不符，必須走變更地目等等程序，新北市府已成立跨局處工作小組協調。

他強調，各縣市政府都面臨相同問題，短期作法是市府編列預算拆除違建的部分，長期應由中央統一檢討法令，否則只能等建物使用年限到期，或透過都更、改建等方式解套。

安全優先原則 定期公安鑑定

李四川說，市府秉持安全優先的原則，公有建物或校舍都定期進行公安鑑定，如果是危樓就停用、拆除，有公安疑慮的會辦理結構補強，至於補照還需要一段時間才能完成。