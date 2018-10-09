〈北部〉前鎮代告林姿妙亂花「救命錢」 羅東公所斥抹黑

2018-10-09

〔記者張議晨／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙，被質疑利用鎮公所第二預備金「綁樁」引發爭議；無黨籍宜蘭縣長參選人林錦坤指林已涉圖利罪，日前具狀告發；羅東鎮前鎮代會副主席吳李龍等人，昨也到宜蘭地檢署按鈴提告，要檢方調查；羅東鎮公所回應，二備金使用均依法行政，無任何違法情事，痛斥對方「抹黑」。

羅東鎮公所去年一月至今年五月，以二備金補助頭城鎮搶孤、壯圍哈密瓜節、礁溪協天廟慶典等外鄉鎮活動，包含其他團體共補助五五六萬元，引發外界質疑。縣長參選人林錦坤上個月廿六日率先告發，批評林姿妙將二備金當選舉公關花用，公、私帳不分，不僅違反利益迴避，還有圖利嫌疑。

「林姿妙亂花救命錢！」除了林錦坤，吳李龍昨日也偕同律師陳敬穆、廿多位民眾到宜蘭地檢署按鈴提告，稱二備金是鎮公所「救命錢」，林姿妙卻拿去補助外鄉鎮，背棄羅東鎮民託付。

以貪汙治罪條例圖利罪告發

陳敬穆解釋，依「預算法」及行政院主計總處規定，二備金是用於天災救助和復建，鎮公所使用範圍都跟天災無關，甚至補助市場買伴唱機，還有多數用在其他鄉鎮活動，跟二備金使用目的相差甚遠，因此用貪汙治罪條例的圖利罪告發。

羅東鎮公所回應指出，其他鄉鎮市公所也有補助民間團體與外鄉鎮活動，二備金支用都依法行政，使用過程都合法，縣府、公所也都依照同法源辦理，若補助民間團體就是「亂花救命錢」，那各公所、縣府都是違法濫用，希望外界勿因年底大選就針對鎮公所及鎮長抹黑。