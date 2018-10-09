〈北部〉（宜蘭）紅柴林藏地熱 三星爭設溫泉休閒農業區

2018-10-09

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉紅柴林地區發現地熱，地方盼結合在地農業，發展出溫泉為主題的休閒農業區，全案進入資源調查階段，明年若通過審查，將成為全縣第十七個休閒農業區，台灣現有九十三個休閒農業區，宜蘭縣有十六個，數量居各縣市之冠。

議長盼能吸引青農返鄉創業

國科會多年前在紅柴林探勘挖到地熱，地方認為是當地發展觀光新契機，提議申請設立休閒農業區，委託明新科技大學作資源調查，議會昨天辦理下鄉考察，議長陳文昌、縣府秘書長邵治綺、農業處長陳文進、三星地區農會理事長黃明杰一行人，到休閒農業區預定地內的大義湧泉等地勘察。

陳文昌說，紅柴林地區有上將梨、三星蔥、養鴨產業、有機蔬果、蘭陽溪與農村景觀，盼善用地熱資源，打造成溫泉休閒農業區，再規劃深度的農業旅遊路線，帶動農民轉作休閒產業，吸引青農返鄉創業。

明年3月底完成規劃、明年底成立

紅柴林休閒農業區預定地位在三星鄉北側，全區面積約五百八十公頃，涵蓋大義、尚武、貴林、萬富村，下個月將辦理資源調查成果發表，明年三月底完成規劃報告；案子依序送交縣府初審、農委會複審，假使通過主管機關審查，可望在明年十二月底前公告成立。

縣府農業處說，宜蘭縣休閒農業區蓬勃發展，各有各的主題，以三星鄉天送埤休閒農業區為例，主打蔥蒜、卜肉、水梨、豬場，鄰近的大同鄉玉蘭休閒農業區，有茶葉、原鄉、客庄、桃李產業，紅柴林若能獲准成立，將可定期獲得補助，改善公共設施並提供輔導，有助產業轉型升級。