〈北部〉竹縣首辦客家藝術節 週六登場

2018-10-09

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣花鼓藝術節轉型，今年首辦客家藝術節，十三日下午兩點到晚上九點登場，將邀請日本及國內十多支表演團隊，在新瓦屋客家文化保存區的樹林裡、圍牆邊、古厝巷弄間，和參與民眾「不期而藝」，邀請鄉親一同來現場體驗不一樣的藝術節。

縣長邱鏡淳表示，客家藝術節將延續花鼓節，以「連結在地、接軌國際」為主軸，邀請來自日本和國內知名團隊築夢舞集、身聲劇場等十多隊表演團體，規劃六大主題活動，包括客家傳統表演藝術區、客家童玩主題區、好客體驗主題區、夥房音樂會、「不期而藝－踩街快閃」及「共下來寮─鼓舞晚會」。

文化局長張宜真表示，花鼓藝術節今年起轉型客家藝術節，除了保留客家花鼓，還添加客家獅、八音等元素；也有玉米雞、芭蕾舞者亂入客家獅表演中。

客家傳統表演藝術區邀請登錄無形文化資產保存團體田屋北管八音團，與竹縣客家武獅團定點定時演出。報名秒殺的客家童玩體驗，提供柿染、手抄紙及絹印免費體驗。夥房音樂會則邀請築夢舞集「藝遊客庄紅噹噹」環境劇場演出，搭配大新竹管樂團、竹縣薩克斯風樂團的悠揚樂音。

「不期而藝踩街快閃」邀請日本高知旭食品YOSAKOI團、身聲劇場、玉米雞劇團、溪畔舞團、竹縣客家武術武獅發展協會及國立台灣戲曲學院等團隊，快閃演出。晚上在禾埕廣場壓軸的「共下來寮鼓舞晚會」，現場提供打卡送文創小禮，還有限量一千份客家美食免費品嘗的客家美食、青農市集、十三好市集及文創市集。活動詳情可搜尋臉書「竹縣go藝思」。