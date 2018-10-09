〈北部〉「頭份之心」上公園 整建完工變亮點

2018-10-09

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕被譽為「頭份之心」的苗栗縣頭份市上公園，過去因照明設備損壞、噴水池也受地震導致管路破裂，使得頭份重要地標黯然蒙塵，頭份市公所去年投入八百七十萬元進行修繕，以地方特產「東方美人茶」發想，打造以茶壺倒茶為意象的雕塑，一到夜間水舞隨燈光搖曳變化，近期已完工，使上公園再度成為熱門打卡景點。

夜間水舞燈光秀吸睛 打卡熱點

串起頭份市中心的「上公園」、「上、下地標公園」為市民的共同記憶，但過去年久失修，許多設備剝落，夜間照明損壞，就連噴水池也早已乾涸，不僅景致全失，更藏安全隱憂。

頭份市公所為整頓市容，並打造客家生活圈環境，去年七月獲行政院客委會同意以搭配「浪漫台三線」計畫，補助七百八十三萬，加上公所自籌配合款八十七萬，共投入八百七十萬元進行整修，本月初完工，夜間水舞隨燈光變化，上公園再度成為打卡熱點。

徐定禎：重新擦亮地景 盼找回人氣

頭份市長徐定禎表示，上公園整修以凸顯地方特產東方美人茶為發想，設計茶壺造型的藝術裝置，池水從壺口源源湧出，搭配燈光及水舞秀，重新擦亮上公園地景，為「頭份之心」找回人氣。

另，上、下地標公園的導覽牌、廊道、花檯皆重新修繕，尤其位處頭份市入口、自強路及中華路交接處的上地標公園，入夜後五彩的燈光照亮「頭份」二字，用燦爛奪目的美景，迎接外地遊客及歸來遊子。