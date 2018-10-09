〈北部〉漫遊台三線 苗縣推10條古步道

2018-10-09

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府文化觀光局配合行政院交通部觀光局十三日到十一月二十四日將舉辦二十場漫遊苗栗台三線古步道輕旅行及深度旅遊，挑選苗栗縣最具代表十條古步道，並由達人帶路解說，結合周邊觀光景點及在地特色店家、體驗DIY、客家風味餐等行程，讓民眾感受浪漫台三線及客家文化的魅力。

配合觀光局推漫遊 將於13日登場

苗縣府文觀局長林彥甫指出，這次活動由專家學者實地走訪探勘後，挑選出十條最具代表古步道，分別為頭份市老崎古步道、三灣鄉銅鏡映獅山古步道、南庄鄉獅山古步道、獅潭鄉鳴鳳古步道及鹹水坑古步道、大湖鄉出雲古步道、大窩山古步道、出關古步道、老官道古步道及卓蘭鎮壢西坪古步道。

輕旅行與深度遊 達人專業解說

苗縣府文觀局昨天舉行記者會說明活動內容，將規劃古步道輕旅行八梯次及漫遊古步道深度旅遊十二梯次，讓民眾免去自行開車的疲憊，在古道達人專業解說中，體驗先民一步一腳印走出的崎嶇山徑。

採網路報名 11日起至下月11日止

林彥甫指出，「浪漫台三線─苗栗漫遊古步道」活動，其中古步道輕旅行以「訪古道踩老街輕旅行」、「內山秘境生態輕旅行」及「觀雲眺望薑麻園輕旅行」為主題，共八梯次，每人只要二百九十九元，活動採網路報名，十一日到十一月十一日止，可上（www.bit.ly/2Iq5MXB）網站。

此外，漫遊古步道深度旅遊安排「生態懷古系列」、「眺望鯉魚潭系列」、「內山花園系列」及「百年風華系列」，共十二梯次，每人九百九十九元，盼透過此系列活動，讓民眾了解早期客庄生活歷史文化及客庄特色。電洽：02-23711226#283、中國青年旅行社、楊小姐。