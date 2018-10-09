〈北部〉桃園夜市慶重陽 憑敬老卡換保暖毯

2018-10-09

〔記者陳昀／桃園報導〕歡慶九九重陽，桃園觀光夜市舉辦促銷活動，民眾即日起至週五於指定攤位消費滿百元，就能抽液晶電視、掃地機器人等好禮，週五當晚有民歌演唱、魔術表演等讓大家回味老時光，且憑桃園敬老卡還能兌換限量保暖毯，讓長輩開心度過重陽節。

週五晚起兌換 限量200份

市府經濟發展局局長朱松偉指出，為了推廣夜市美食、鼓勵得獎攤販，每年會因應各節慶不定期舉辦促銷，今年重陽節以長者為主題，週五晚間六點半至九點半在桃園區正康二街與大華街口安排魔術秀及民歌、爵士、薩克斯風樂團等團體演唱經典老歌，帶觀眾走入時空隧道、回味五○年代舊時光，當晚六點起憑「桃園敬老卡」可到舞台免費兌換「敬老保暖毯」一條，限量二百份。

經發局市場科科長林坤德指出，即日起至週五到貼有「指定攤」標誌的攤位單次消費滿一百元，可向攤商索取摸彩券一張，週五晚間八點封箱後會陸續公開抽出五十吋液晶電視、四十三吋液晶電視、智慧型掃地機器人、十人份電鍋、義式濃縮咖啡機、捕蚊燈、電風扇、吹風機、清淨海沐浴乳一組、超商禮券等八十六項好禮，抽獎時若得主不在場，視同棄權，詳情可查詢「桃園有好市」官網（http://www.tygoodmarket.com.tw/）或臉書粉絲團。

桃園觀光夜市自治會總代表程亮光表示，桃園夜市有三十年歷史，不乏在年度美食競賽得獎及獲經濟部認證的示範攤位，如「臭狀元麻辣臭豆腐」、「嘉義順蚵仔煎．生炒花枝焿」、「吳記大腸包小腸」等人氣攤位，歡迎民眾前來嚐鮮。