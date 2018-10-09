〈北部〉《桃園》民族公園改建爆陳抗 今再辦說明會

2018-10-09

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園區民族公園的免費戲水池頗受市民歡迎，市府上個月投入一九○九萬元整修公園，有公民團體不滿桃園區公所事前未公告周知，又一意孤行不興建廁所，繼上週前往工地表達不滿，昨天再到市府前陳抗；桃園區公所回應，今天下午三點將在景福派出所舉行說明會，歡迎各方表達意見，可行的建議仍會採納。

市府九月下旬動工翻修有數十年歷史的民族公園，規劃興建櫻花步道、大型戲水池、野餐區、富士山造型溜滑梯及日式涼亭與更衣室，預計明年一月底完工，但工程動工後，引來公園適性發展聯盟出面反對，直指事前對此毫不知情，質疑區公所未盡讓公民參與之責。

公園適性發展聯盟昨結合桃園市長參選人朱梅雪等人到市府前陳情，他們認為，民族公園具在地特色且很受歡迎，應該保留歷史記憶、加蓋公廁即可，而非花大錢換成不符民情的日本風，還任意移植樹木改種櫻花，且桃園許多小公園都設有公廁。

區公所昨派出課長出面回應，因無法給予滿意答覆，聯盟要求市府更高層級出面未果，場面一度失控，後經協調，由桃園區公所主任秘書邱創正出面接受陳情，邀請眾人今天可參加說明會表達意見，才暫時落幕。

區長：協調會開過7次 決議不蓋公廁

桃園區長張世威表示，依市府工務局的建置公園公廁原則，公園面積一公頃以下可不設公廁，現有公廁的公園都是市府升格前所設，此案先前開過七次協調會，當地里鄰長都認為維護不易、可能產生治安問題，決議不蓋公廁，後續將對里民進行意見調查，若調查結果翻盤、要求蓋公廁，可討論變更設計或建置流動廁所；另再次澄清，公所並未移植任何樹木。

老人家常急著如廁 盼公園能建廁所

七旬劉姓居民說，她常到民族公園運動，老人家常會急著上廁所很困擾，也曾看過其他老人因不及如廁拉在褲子裡，多年前也曾有要求興建公廁的連署，她質疑，既然都能設更衣室，為何不能設公廁？若擔憂治安問題，應該設法維護、而非因噎廢食，居民的意見調查更是早就該做好的事，市府跟公所的敷衍說法，讓人搖頭。