〈北部〉《桃園》第5座森林公園 「過嶺」昨完工

2018-10-09

〔記者李容萍／中壢報導〕市府農業局推動「桃花園造林計畫」，選定中壢區過嶺里約二．七公頃的生態保留地開發成為「過嶺森林公園」，昨天熱鬧竣工。

全市已有5座 還有3座規劃中

市府表示，全市加上中壢區老街溪河岸公園、龍岡森林公園、楊梅區和平森林公園、桃園區朝陽森林公園，已有五座森林公園，另有三座正在規劃中，包括八德區大湳森林公園、蘆竹區海湖運動公園及大園區閒置海軍砲陣地營區都將設置森林公園。

造林計畫展開 各地種植樹木

市長鄭文燦昨主持竣工典禮表示，農業局推動的「桃花園造林計畫」，利用保安林地、河川地、生態保留地、埤塘、水圳等種植樹木，以保留原生樹種，並加入具有四季不同景觀的大型喬木進行綠美化，也透過各地小型森林公園的設置，提供市民更多活動空間，如利用八德棒壘球場周邊剩餘土地種植綠林、原生水草，打造櫻花步道，並加入原生魚種七星鱧，成為生態公園，未來竹圍漁港周邊及大圳、河川地等地方，也會推動設置小型森林公園。

過嶺公園保有原始生態特色

鄭文燦指出，過嶺森林公園包含南方莊園捐贈的土地及生態保護地總面積二．七公頃，植樹面積達一．七公頃，總經費四千二百萬元，公園內保留原生樹種、睡蓮、莎草及水芋等不同植栽，另種植四季不同景觀的喬木，讓公園在不同時節呈現不一樣的風貌；園內也設置步道、木棧道、生態池及大型草坪活動空間，可規劃舉辦小型音樂會等活動，雖然不像一般公園設置許多遊戲設施，卻保有原始生態特色，可做為自然生態教室。

農業局長郭承泉表示，漫步過嶺森林公園四季會有不一樣的景觀可以欣賞，春天時可見山櫻花綻開，夏天有鳳凰木、黃花風鈴木、洋紅風鈴木、紫薇的鮮豔花朵，秋冬時節可見落羽松、楓香、青楓逐漸變色轉黃，植栽更與基地內的水池共構美景，預期也將有松鼠、鳥類及各類昆蟲棲息。

農業局另表示，從去年起已完成植樹造林種植面積四．一九公頃，分別在大園區桃二十二線區道、許厝港戰備道路、觀音區樹林休閒走廊、新屋區桃園大圳旁及中壢區過嶺里山嶺段國有土地，種植喬木共一八九二株。