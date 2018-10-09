〈北部〉（花蓮）雙十煙火國賓冠軍伴手禮亮相 蔡碧仲誇麻糬好吃

2018-10-09

〔記者王峻祺、王錦義／花蓮報導〕雙十煙火十日登場，當天將有逾千名外賓及僑胞抵達花蓮欣賞璀璨煙火，卅六分鐘的煙火秀共有三萬零八百零六發焰火照亮夜空，知名麻糬伴手禮業者嚴選千份「國慶焰火國賓冠軍伴手禮」贈予訪賓，以名產麻糬、剝皮辣椒表達花蓮人的熱情。

縣府觀光處指出， 雙十煙火交通管制分為絕對及相對管制區，絕對管制區時間為下午二點到晚間十點，方式為管車不管人，管進不管出；相對管制時間為下午五 點到晚間十點，採機動調整，住戶則以辦證方式放行。

盼藉由伴手禮 推廣花蓮好山、好水

花蓮縣代理縣長蔡碧仲昨出席「國慶焰火國賓冠軍伴手禮」記者會，首度對外曝光禮盒內容物，還大方在鏡頭前品嘗軟Q麻糬，捏著彈性十足的麻糬放進口中後，豎起大拇指，誇讚花蓮麻糬超好吃。

蔡碧仲說，去年雙十煙火在台東，吸引逾十萬人次的觀光人潮，期許今年人次能更勝去年，因二○六強震後，花蓮觀光業蕭條，就連最具代表性的麻糬伴手禮也滯銷，希望藉由伴手禮的介紹，推廣花蓮的好山、好水及好產品。

曾記麻糬負責人董椿霳說，感謝總統蔡英文帶領海內外各界貴賓、工商團體到花蓮促進觀光，讓花蓮觀光業在震後能夠早日浴火重生，今年準備的一千份「國賓冠軍伴手禮」內容豐富，包括花蓮麻糬、剝皮辣椒、花蓮薯及F16戰機麻糬。

他說，當天曾記各門市部也會將原價五百廿元的「國慶焰火國賓冠軍伴手禮」，限量以五點五折、二百八十六元販售，其餘商品限時九折，讓全台民眾都能感受到花蓮人的「感恩味」。