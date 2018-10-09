〈北部〉苗栗縣竹南鎮龍鳳港老舊失色 前瞻3000萬助整容

2018-10-09

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗縣竹南鎮龍鳳漁港為縣內知名景點，但港區設備長期受海風吹蝕、年久失修，鐵欄杆處處鏽蝕，加上景觀橋「失明」已久，使得景區黯然失色、潛藏危險。苗縣政府透過立委陳超明爭取前瞻計畫三千多萬元補助，昨天舉行改善工程動土儀式，將針對景觀橋樑柱及照明設備等進行修繕，預計明年二月底前完工，讓龍鳳漁港得以重現丰采。

明年2月底完工

龍鳳漁港為苗栗四大漁港之一，二○○八年設置跨港人行景觀橋後，吸引遊客來欣賞日落美景及夜晚橋面閃爍燈光的景致，但因不堪長期海風吹襲，加上宵小剪斷電線，使得美景變黯淡，橋上樑柱鏽蝕嚴重，雖然縣府已針對有立即危險處修繕，但仍潛藏危機。

為徹底整頓龍鳳漁港硬體設備，苗栗縣政府獲行政院農委會漁業署支持，補助前瞻計畫經費三千四百廿萬元，加上苗縣府自籌配合款三百八十萬元，共投入三千八百萬元，昨舉行「龍鳳漁港排水及環境整體營造工程」動土典禮，讓漁港改頭換面。

縣長徐耀昌表示，該工程首重提升整體安全，尤其跨港人行景觀橋樑柱嚴重鏽蝕，危機四伏，此次將原有鐵製樑柱全面更換為鋁合金，抵抗海風鹽害侵蝕，延長使用年限。

農業處長陳錦俊指出，除提升安全性外，另也改善港區既有排水系統及破損路面，方便漁民作業進出，並重新點亮景觀橋、加強綠化，找回龍鳳漁港昔日美麗夜景，並藉此串聯竹南綠光海風車道，重振觀光。