〈北部〉苗縣議長補選 副議長陳明朝扶正

2018-10-09

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議會議長游忠鈿上月因病過世，苗栗縣議會昨天進行第十八屆議長及副議長補選，三十六席議員有四人缺席，投票結果議長由國民黨籍副議長陳明朝扶正，副議長由無黨籍鍾東錦當選。

無黨籍鍾東錦當選副議長

游忠鈿於九月八日因病過世，苗栗縣議會議長職務現由法定代理人陳明朝代理，經議員們提案敲定在昨天進行補選。

苗栗縣議會目前有三十六席，但昨天有禹耀東、黃聲全、邱鎮軍及廖英利四人缺席，至於民進黨籍有六席議員，因與黨中央討論達成決議，六人均自己投自己。

任期只剩二個半月

開票結果，陳明朝以二十六票高票當選議長，隨即宣誓就職，陳明朝感謝議員們的支持，強調目前任期還剩二個半月，未來會與所有議員加強為民喉舌，監督縣政。

隨後，也依法進行副議長補選投票，副議長部份則再加鄭秋風、劉寶鈴及謝端容離席未投票，開票結果，鍾東錦獲二十一票。兩名原住民議員潘秋榮及黃月娥各獲一票，開票結束後，兩人還高興到計票板指著自己的得票數合照，黃月娥並說：「是祖靈交代投給自己」。

六十六歲的陳明朝，三十九歲開始擔任縣議員，前後擔任六屆縣議員，為資深議員，他並與游忠鈿搭配擔任第十六、十七、十八屆的副議長，這次順利當選議長，議員們都認為實至名歸。

至於五十五歲的鍾東錦，曾任兩屆南庄鄉農會理事長，現為常務監事，這屆更上層樓當選縣議員，並補選上副議長。