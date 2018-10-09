〈北部〉新竹市漁民教育休閒中心 新建工程動土

2018-10-09

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府與新竹區漁會昨天舉行漁民教育休閒中心新建工程動土典禮，由市長林智堅與新竹區漁會理事長彭木生及總幹事童錦杰等人執鏟動土，預計明年底完工。林智堅表示，市府與漁會一起照顧漁民，南寮建設不會停，會一直持續下去。

林智堅指出，新竹漁人碼頭是市府推動的重大計畫之一，市府已投入逾十一億元進行漁人碼頭改造工程，如今漁民教育休閒中心的動土，代表市府同樣重視漁民的福利，要把漁人碼頭打造成休閒觀光新亮點，更是漁民最佳的工作場所。

林智堅說，新竹漁人碼頭計劃已實現，為了漁民作業安全，市府除進行漁港疏浚工程，也向漁業署爭取到五千五百萬元經費要規劃「漁民專用動線」，目的就是要讓漁民作業更方便順暢。

林智堅：明年底完工 南寮建設不會停

林智堅說，新竹漁港漁民教育休閒中心，是由新竹區漁會出資兩千萬元興建，未來將蓋成兩層樓、約三百坪的休閒中心提供漁民使用，土地是新竹區漁會向市府與漁業署承租的，預計明年底完工，未來不僅可成為漁民休閒交流的場所，更可提供給漁民團體如家政班、產銷班開會或上課，同時也能提供漁村孩童課後輔導或自習場地，而南寮的建設也不會停，會一直持續下去。

新竹區漁會總幹事童錦杰說，現在的南寮跟以前不同了，每到假日人潮都湧現，不管是親子沙灘或是舊港區還是國際風箏賽場和魚鱗天梯的海景，都吸引大批遊客，漁民的生計也變好，相信未來新竹漁人碼頭全部完工後，絕對會是北台灣最棒的觀光亮點，而漁民的教育休閒中心也能成為漁民放鬆及休閒的場所。

等了14年的南寮大道 將於月底通車

此外，新竹人等了十四年的南寮大道十月底就會通車，南寮運動公園也即將與大家見面，親子沙灘、國際風箏賽場、魚鱗天梯如今都已成為網路當紅打卡景點，整個南寮已在蛻變。