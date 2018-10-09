〈北部〉《桃園》國1龜山、蘆竹段 6箱涵拓建完工

2018-10-09

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國道一號經龜山、蘆竹段沿線，因早年興建的箱涵斷面狹小，早不敷交通流量需求，市府向中央爭取經費進行六處箱涵拓建，其中四處已分別通車，最後的蘆竹段新興街與龍安街二處箱涵歷時二年拓建，在九月完工並於昨天舉行通行典禮，當地居民開心表示：「終於不用再繞路了！」

最後兩處拓建 昨開放通行

國道一號五楊高架段完工通車後，市府向中央爭取九億六千萬元進行「C011標國道一號龜山蘆竹段箱涵拓建工程」，工程分二期施作，第一期的陳厝坑路、民生北路、合圳北路等三處箱涵拓寬於二○一六年陸續完工通車，第二期的桃六線箱涵於今年三月通行，最後二處箱涵於九月間完工，昨通行。

市長鄭文燦昨出席通車典禮表示，新興街箱涵將原高、寬各二公尺，拓建為高三公尺、寬六公尺，連結新興街三四四巷與中興路二○五巷；龍安街箱涵則將原高三．五公尺、寬三．五公尺，拓建為高三．九公尺、寬各七．五公尺的雙孔箱涵，拓寬後雙向各有一．五公尺人行道及五公尺混合車道，另也改善排水系統。

市府工務局副局長劉軍希表示，新興街與龍安街二處箱涵相距約六九○公尺，龍安街箱涵內設置人行道，新興街箱涵因車流不多，改為行人專用箱涵，人車分流可增加行人安全。