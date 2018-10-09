〈北部〉5米音樂盒花車 雙十轉動桃園

2018-10-09

〔記者李容萍／桃園報導〕今年的雙十慶典，總統府前將有「台灣共好，有你真好」花車大遊行，市府新聞處與桃園大眾捷運公司出動兩台設計令人耳目一新的花車，前者由桃園市吉祥物ㄚ桃、園哥站台，後者以西遊記孫悟空為視覺主題，營造騰雲駕霧及七十二變的角色形象。另外，大溪區至善高中表演藝術科、汽車修護科學生也首度擔綱協助農委會領銜的巨型水果花車演出團隊，打破校史紀錄。

今年花車中最高的

市府新聞處長張惇涵表示，「轉動桃園．前進未來」的主題花車高五公尺，是今年參與遊行最高的花車，花車以大型音樂盒為設計概念，三個轉動的圓盤可三六○度旋轉，象徵全方位轉動改變中的桃園，ㄚ桃、園哥就站在中間的轉盤上做韻律體操、玩棒球，轉盤由四色跑道構成，也藉此昭告明年全運會在桃園；另兩個轉盤及花車遊行的行進隊伍旁，由六十六名新興高中啦啦舞蹈隊、競技啦啦隊及美姿美儀代表隊，穿著代表桃園特色產業及多元族群的廿七種服飾或裝扮，搭配台灣搖滾團隊操刀的磅礴音樂，呈現力與美的動態藝術。

桃捷花車 孫猴子搶眼

桃捷公司打造的「美好實現．幸福滿載」花車，以桃子及猿猴的桃園意象為視覺設計，透過孫悟空做出騰雲駕霧及七十二變的角色形象，搭配捷運車廂象徵直達各地的便捷與穿破雲霄的速度感，也利用彩帶融入桃園市三心六線的未來捷運路網，宣告桃園的綠色運輸進入美好新時代。

桃捷也邀請直排輪團隊表演，他們手持代表未來路網顏色及桃園捷運公司識別色的水絲帶，透過直線加速與花式技巧，傳遞桃園捷運的快速與便捷。

至善高中表藝科舞一段

創校四十六年的至善高中表演藝術科學生，今年四月在桃園農業博覽會與「紙風車劇團」共同表演受到矚目，今年雙十慶典接受農委會農糧署及中華盆花發展協會邀請擔任表演遊行團隊，參與的四十名學生已練習近月，明天獻藝；該校汽車修護科師生也為農委會的花車改裝機械結構，讓花車與表演團隊能更完美的結合演出。