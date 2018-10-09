〈中部〉4棵大樹砍成椅子坐 包商挨罰

2018-10-09

〔記者歐素美／台中報導〕梧棲區福德里活動中心旁四棵大樹，本月六日慘遭斷頭變成座椅，居民不捨，質疑大樹遭粗暴對待，致社區少了乘涼的好地方；福德里長王培枝表示，因樹枝掉落砸到附近車輛才請來包商修剪，因彼此認知有出入，造成修剪不當，包商已允諾重新種植；建設局養工處則表示，將依台中市公園及行道樹管理自治條例裁罰包商。

福德里活動中心旁設有大石桌及小石椅，四棵大樹被砍伐，只剩一小截，宛如木頭椅，其中一棵周遭還被水泥封起來，居民質疑樹木好不容易長這麼大，也是社區居民乘涼聊天的好去處，卻被里長請包商修剪成當椅子坐，令人心疼。

里長請包商修樹 雙方認知落差

福德里長王培枝表示，四棵大樹約有三、四層樓高，落葉多掃不完，上月底更有樹枝掉落砸到旁邊車輛，他才請區公所派員修剪，本月六日建設局外包廠商到現場修剪，他原本建議修剪成兩米高，施工人員表示「留兩米做什麼，砍一砍還可當椅子坐」，才變成如今模樣，並引發爭議，包商已允諾重新種植樹木。

市府將依行道樹條例裁罰包商

建設局養工處第三工程隊長蘇佳禾指出，包商曾於九月廿一日前往修剪一次，因里長要求再次修剪，本月六日再次前往，里長希望能加大修剪幅度，因彼此認知出現落差，才造成三棵黑板樹及一棵瓊崖海棠遭不當修剪，將依台中市公園及行道樹管理自治條例裁罰包商，並向里長宣導修剪程序，以避免再次發生不當修剪。