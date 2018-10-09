〈中部〉《延宕19年》台中花東、自強新村重建 19日動土

2018-10-09

〔記者陳建志／台中報導〕九二一大地震後，政府為安置流離失所原住民，在霧峰設置花東新村、太平闢設自強新村，十九年來因土地、經費問題無法解決，居民只能住在簡陋的木造屋中，市長林佳龍上任後積極和國有財產署協調，終於順利承租土地，慈濟基金會並答應出資幫居民興建永久屋，市府還在上月成功爭取中央補助三千五百多萬元興建公共設施，重建工程將於本月十九日動土，明年六月完工，讓族人有舒適安全的家。

九二一大地震後，市府原民會向國有財產署商借霧峰區錦州段與太平區內湖段，由原住民自力搭蓋住屋，先後成立花東新村、自強新村，因木造屋下雨就漏水，居民生活環境惡劣，雖一再爭取原地重建，但因土地、經費問題，延宕十多年無法解決。

市府承租土地 慈濟負擔興建經費

林佳龍上任後居民再度到市府陳情，經跨局處努力，終於由市府合法向國有財產署承租土地，市府並在去年七月和慈濟基金會簽約，由慈濟全額負擔三億多元的設計和興建經費，將在花東新村重建四十六戶、自強新村重建四十九戶，總計九十五戶，坪數分別為十四坪和廿八坪的永久屋。

中央、地方 斥資五千萬興建公設

市府原民會主委全秋雄表示，為強化重建後的道路、排水溝、路燈、自來水等公共設施，上月成功爭取行政院原民會「前瞻基礎建設計畫」補助三千五百多萬元，加上市府自籌一千多萬元，共斥資五千多萬元，幫兩處社區興建完善的公共設施。

工期一八○天 預計明年六月完工

全秋雄表示，目前已完成興辦事業計畫書核定、土地容許使用、土地變更編定、國有土地承租等作業，年初開始也陸續完成公共設施的基本及細部設計，並和台電、自來水等單位完成管線協調，重建工程將於本月十九日動土，工期約一百八十個工作天，預計明年六月就能完工入住。