〈中部〉架電網驅猴 最高補助4萬5千元

2018-10-09

〔記者佟振國／南投報導〕用電的卡有效？台灣獼猴成群破壞農作物，常讓農民血本無歸，卻又束手無策，近幾年農委會與東海大學選擇全台五個示範點，在果園周圍架起嚇阻電網，不傷性命，也不讓猴群等野生動物越雷池一步，由於成效顯著，南投縣政府也鼓勵農民裝設，只要○．二公頃以上合法土地即可申請，最高補助四萬五千元，減輕農民負擔。

南投縣的台灣獼猴危害作物情形愈演愈烈，農民辛苦栽種的水果等農作物，在猴群肆虐過後血本無歸，過去國姓鄉曾有農民自告奮勇幫其他農民捕猴，盼減少農損，卻因台灣獼猴是保育類野生動物而吃上官司，目前農委會計劃將台灣獼猴改列一般野生動物，但如何減少人猴衝突與農作損失，才是農民最關切的問題。

南投縣政府昨於國姓鄉公所召開台灣獼猴危害農作防治說明會，邀請東海大學、嘉義大學專家學者分享全台推動的驅猴良方，東海大學團隊人員高明脩分享台東農民的經驗，在未裝設電網前也曾嘗試多種驅猴方法，常見就是放鞭炮，但已完全無效，連續八年幾乎沒有收成，一度想放棄，後來採用電網才大幅改觀。

縣府農業處林務保育科指出，目前補助農民裝設電網，只要合法土地，面積在○．二公頃以上可提出申請，由中央補助三萬元，縣府一萬五千元，南投縣前年二件，去年五件，今年則有十四件。

國姓鄉農民似乎還在觀望，出席人數屈指可數，鄉長丘埔生則強調，公所會再加強宣導，希望協助農民在生計與生態取得平衡。