〈中部〉找無車位卻要繳費 花壇停車場挨轟

2018-10-09

〔記者湯世名／彰化報導〕找無停車位，卻要繳停車費！彰化縣花壇鄉立體收費停車場，現行停車前十分鐘免費，卻有民眾開車進入時，一路開到頂樓都找不到停車位，無奈之下開出場，卻因進場已逾十分鐘須收費三十元，引發民怨。公所日前與承包業者協調，決定在近日內放寬，進場後十五分鐘內都可出場免費。

三、四樓租給中古車行停無牌車

有民眾向花壇鄉公所反映指出，日前星期假日他們開車到平和街的立體停車場，進場後發現一樓停滿車輛，二樓、三樓、四樓也是一樣，完全找不到車位，卻發現三、四樓的車輛都沒有懸掛車牌，停車格竟然被一堆報廢車占據，無奈下只好回到一樓準備出場，不料因進場超過十分鐘，須支付三十元才能出場，讓他「奇檬子」超差。

另有民眾說，他們同意使用者付費，但付費停車卻沒有停車位，光是找車位就找到火大，且現場一堆無車牌的車輛，令人起疑，此外，若停車場車位已滿，為什麼還開放車輛進場？建議應放寬免費停車時間為十五或二十分鐘。

花壇鄉公所表示，該立體停車場於二○○二年設立，原本是方便附近居民、民眾到該鄉洽公、購物方便停車，啟用初期並未收費，閒置十多年後，於三年前與民間業者簽六年約，每年租金十四萬餘元，開始委外由業者實施停車收費。

承租該停車場的業者昨天指出，該立體停車場目前以月租型態的車輛居多，臨停車輛較少，現行進場後，每小時收費三十元，停車前十分鐘出場則免費，有鑑於最近引發民怨，經與公所協調，決定放寬五分鐘，亦即車輛進場後，十五分鐘內出場免費。

業者放寬 進場後15分鐘內免費

業者無奈指出，三年前簽約後，已花了上百萬元整理閒置多年的停車場，並把三、四樓租給中古車行停放無牌車，一、二樓則開放一般民眾停放，但「生意難做」，若不是有中古車行承租，根本難以支撐，且放眼大部分停車場，幾乎都是停車前十分鐘免費，他多放寬五分鐘已是極限，不太可能再放寬前二十分鐘免費，希望鄉親體諒。