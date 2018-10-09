〈中部〉信義鄉雙龍吊橋 拚農曆年開放

2018-10-09

〔記者劉濱銓／南投報導〕號稱全台最長、最驚險的南投信義鄉雙龍景觀吊橋，現正進行主索地錨固定作業，整體工程進度將近八成，預計最快本月底，將規劃兩岸橋台上樑布纜工程，縣府盼能趕在農曆過年前完成，讓民眾體驗驚險又有看頭的景觀吊橋。

縣府觀光處表示，雙龍景觀吊橋長達三百四十五公尺，深逾一百公尺，完工後將成為全台最長的吊橋，加上周邊的開闊山谷、陡峭岩壁，以及終年豐沛的雙龍瀑布水流，驚險與可看程度，堪稱全台之最。

工程進度近8成

目前整體工程進度已超過七十五％，其中吊橋瀑布端的橋台與主索地錨鑽孔皆已完成，現正全力施作靠近部落端的地錨，在主索所需的八個固定孔洞中，現已完成六個。

惟施工現場腹地較小，其他工程無法同步進行，使得抗風索的架設必須排在主索之後，因此進度難以大幅推展，但工程仍會以安全為第一考量，確認橋台與周邊環境設施無虞，才會進入下個階段工程。

最快月底主索上樑

預估主索地錨完成後，後續的布纜工程就會加快很多，最快盼能在月底進行主索上樑﻿，並趕在農曆過年開放，讓遊客儘早體驗驚險刺激的雙龍景觀吊橋。

另外，日前有國際廣告公司與信義鄉公所合作，在當地水管吊橋拍特技廣告，要以機車「翹孤輪」方式勇闖水管吊橋，惟近日卻傳出特技挑戰失敗。

信義鄉長史強證實此事並表示，拍攝時因吊橋受風搖晃，特技團隊幾經嘗試，仍無法一氣呵成騎到對岸，最後只好暫緩拍攝，不過特技團隊表明不會放棄，將會設法克服場地難題，再度前來拍攝。