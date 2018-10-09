〈中部〉廳舍在鄰鄉 仁和所、樂野所跨鄉服務

2018-10-09

〔記者曾迺強／竹崎報導〕警察單位辦公廳舍多半蓋在警勤轄區的土地上，嘉義縣警察局竹崎警分局仁和派出所、樂野分駐所，卻分別位在鄰鄉的民雄鄉秀林村、竹崎鄉中和村，仁和所負責竹崎鄉獅埜、義仁與義和等三村，樂野所則承擔阿里山鄉樂野村的警政治安工作，也常就近服務非轄區的鄉親，成為地方美談。

仁和所長蔡建彰說，仁和所位在東義路和鄉道嘉一一○線口的民雄鄉火炭埔聚落，接獲秀林村民報案，仍會先到場瞭解狀況，再移交給稍後趕抵的民雄警分局北斗派出所員警；連結國道三號竹崎交流道的縣道一六六線，車流量大，交通事故多，部分路段雖非仁和所轄區，同仁仍全線巡邏；秀林村長李何秀治說，仁和所今年初受理一件村內學童的腳踏車失竊案，馬上與北斗所員警分頭搜查，當日就尋獲，展現高效率。

樂野所長陳志維表示，樂野所二○○九年從原樂野國小旁，遷移到竹崎鄉原石棹檢查哨重建的廳舍，位處阿里山公路六十二．九公里的五岔路口旁，是往阿里山國家森林遊樂區、奮起湖、達邦村、樂野村、竹崎鄉光華村的交通要衝；竹崎分局長江建忠說，樂野所曾肩負山地檢查重任，如今所內張貼大型大阿里山區旅遊地圖，兼提供觀光服務。

中和村長洪銀盛說，去年有名外縣市遊客遺失手機，焦急到樂野所報案，員警靈機一動，利用遊客同行友人的手機APP遠端定位，十多分鐘後在村內石棹停車場公廁找回失物，讓遊客開心繼續遊阿里山。