〈中部〉拍死豬如山水畫 青年豬農創作獲獎

2018-10-09

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣新港鄉青年豬農林士儂，將死去的豬當作創作素材，用掃描器拍攝豬的皮毛及肢體，作品主題甚至有豬的生殖器，遠看卻有如山水國畫；他認為，豬對養豬戶不只是動物與食物，更是生活方式與價值觀的象徵，因此藉由藝術創作，打破觀眾刻板印象，讓「豬能在你的生命裡，生出一個新的意義」。

視覺藝術碩士 養豬兼創作

卅四歲的林士儂擁有嘉義大學視覺藝術碩士學位，家中從事養豬業，他畢業後曾在國小教美術，三年前投入家中事業，但不忘創作，去年思考以死豬為創作題材，呈現出皮、毛的色彩，借北宋畫家郭熙名作「早春圖」為名，創作「早春途」系列作品，用豬傳達登高遠望的氛圍與情調。

林士儂今年將「早春途」多張作品以「Sunset of Lifes」為名，參加「國際攝影獎中國大獎賽」，上月公布成績，特殊的影像獲選為「Special 特殊類╱Other其它」組銅獎；林母林秋桂說，兒子每天忙於豬場管理工作，沒想到竟能把豬變成美景，讓她驚歎「豬也能成為藝術」。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如表示，「早春途」系列作品中，有一張是拍攝豬的生殖器，影像卻如同「富士山」一樣美，讓她笑稱是「富士鞭」；她說，一般人對畜牧業印象大多為污染與殺戮，或曾看過美女和豬的攝影作品，但林士儂的作品對豬的體會與呈現不同於一般人，若非對豬有深刻感情，是無法呈現出來的。