〈中部〉李進勇批張榮味害背債 張麗善反虎尾滯洪池

2018-10-09

〔記者林國賢、廖淑玲／雲林報導〕雲林縣長選情加溫，民進黨參選人李進勇抨擊張榮味任內舉債一百八十八億，林內焚化廠弊案又讓縣庫賠付卅六億，是造成雲林貧窮禍首；國民黨參選人張麗善昨天則抗議虎尾地下滯洪池黑箱作業，規劃不當。

李︰張舉債188億 林內焚化廠賠36億

張麗善近來頻頻批評民進黨在雲林縣執政十三年，雲林縣仍無法擺脫窮苦命運；民進黨雲林縣黨部執行長林廉貴表示，張麗善的胞兄張榮味該負最大責任，張榮味擔任雲林縣長五年四個月期間，總舉債額度將近一八八億元，債留子孫；林內焚化廠因其違法環評與收賄，衍生賠付廠商違約款近卅六億元巨額損失，鄉親無辜承受十多年夢魘，當年執政團隊難辭其咎。

林廉貴指出，李進勇在三年縣長任內，償還債務十五．四億元，讓雲林縣從中央列管名單中暫時脫離，更以「停損、轉型、再生」三支箭，讓林內焚化廠爭議落幕，另多元處理MT系統已開始運作，每日最高有二百噸垃圾去化能力，具備自主解決垃圾能力。

張麗善指出，張榮味推動高鐵特定區、斗六棒球場、斗六污水處理廠等重大建設，不僅奠定雲林發展基礎，還創造上百億抵價地的縣庫收益，反觀民進黨執政十三年多沒有重大建設，焚化廠蓋了卻故意不啟用，還賠償卅六億製造假弊案，犧牲縣民權益，誰才是造成雲林貧窮落後原因，縣民眼睛是雪亮的。

張偕民代抗議 批滯洪池規劃不當

張麗善、虎尾鎮代會主席丁學忠、雲林縣議員陳瑞雄等人昨天偕同上百名鎮民到鎮立體育場拉白布條抗議；虎尾鎮長參選人陳威成也到現場抗議。年逾八十歲的張姓阿嬤、及居住在當地超過六十年的蔡姓退休教官質疑滯洪池蓋在高處，水要排到哪裡？如果水排不掉，成為蚊蟲病菌孳生場域，恐危害附近居民健康，影響環境安全。

雲林縣府表示，該處滯洪池是為解決目前中下游淹水排洪能力不足、增加蓄洪搭配排水系統整治掌控排水調節，施工期間運動場域約只有三分之一受限，完工後就會整體翻新。