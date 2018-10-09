〈中部〉國際肯定 台中綠川獲日本Best 100大獎

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府成功整治綠川，多位縣市長接續率隊參訪，不僅是台中新亮點，近日更獲得日本優良設計獎的「百佳獎（Best 100）」，市長林佳龍昨日受訪指出，此次獲獎讓台中品牌走向國際，市民也引以為傲，凝聚更多台中的光榮感。
林佳龍：台中品牌走向國際
市府今年以「新盛綠川水岸廊道」報名日本優良設計獎，內容涵蓋河川治理、綠川品牌及創意策展，以防洪安全、水質改善、文化保留及景觀營造四個面向，讓被破壞的河川環境轉變成新的河岸景點，成為翻轉中區舊城新生的契機。
台灣第一個公共工程類別獲獎
林佳龍說，綠川成功整治，這次能成為台灣第一個公共工程類別榮獲日本優良設計獎「百佳獎」，除讓台中的品牌走向國際，帶入更多人潮及觀光效益，也能讓市民們引以為傲，凝聚更多台中在地的光榮感。
林又說，市府近日完成「飛越大甲溪」影片，記錄台中的「母親之河」大甲溪從過去到未來的發展，引起熱烈討論，市府也將對大甲溪、大安溪、大肚溪做出規劃，讓大台中的三大河川，未來能與城市一起進步、一起發展。
水利局長周廷彰說明，評審團以「長長的河流與環境如今重新整治成功，沿著川流居民無分年齡願意再次親近，城市第一次以綠川品牌的概念經營，真正翻轉活絡了產業，名副其實創造區域的再生」做為評語，給予高度肯定。
5000多項作品參賽 只有2%榮獲率
周廷彰表示，二○一八日本優良設計獎共有來自廿五個國家、五千多項作品參賽，這次綠川能挺進前一百大榮獲「百佳獎」，是只有二％的榮獲率，市府十月底將赴東京領獎並參加展覽，讓更多國際人士認識台中綠川。
專屬LOGO 演繹日治懷舊景象
水利局表示，綠川特別設計專屬的水岸品牌LOGO，以中區舊城文化為背景，演繹日治時代懷舊景象，視覺設計上，以白鷺鷥遠望兩畔土堤，漫步樹下的場景，強調都市發展與自然生態並重，展現地域性文創特色。