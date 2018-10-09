〈中部〉鹿港廟口小吃宴 16日開賣

2018-10-09

〔記者劉曉欣／彰化報導〕鹿港小吃宴今年進入第七年，因每桌只要三千元，卻有二十九道小吃與伴手禮，被譽為CP值最高的特色小吃宴，使得每年一推出就「秒殺」，鹿港鎮長黃振彥決定今年增加到四百五十桌，比去年多一百五十桌，將在十月二十七、二十八日兩天在鹿港鎮文小五預定地舉行，但今年規定每人限報名一桌，要搶的民眾動作要更快！

今年增加150桌 可網路報名

黃振彥指出，今年鹿港小吃宴新增票選活動，民眾可以上鹿港文化所臉書粉絲網頁投票，將在小吃宴首日公布「最佳人氣」、「經典不敗」、「獨具特色」、「難以忘懷」、「色香俱全」等鹿港小吃。

統籌「鹿港小吃宴」的陳慧玲表示，今年新增菜色有醃漬的「赤嘴」；酥炸「芋金香蚵捲」則是用越式春捲皮包入芋頭、蚵仔來炸；以及翠玉百頁、蒸蛋糕、九層塔香腸、千層餅乾黑旋風。

陳慧玲指出，「鹿港小吃宴」菜色，不只小吃而已，還有三家百年老店鼎力支持，在地人俗稱「三番」的「光華亭」提供無粉蚵仔煎，鄭玉珍餅鋪提供鳳眼糕，以及玉珍齋提供蒸蛋糕；最特別的是，鹿港在地特產蝦猴，今年照樣會端上桌。

每人限定報名一桌

鹿港小吃宴以往報名方式都是採現場與傳真報名，今年新增網路報名，分別為現場報名一百桌，傳真報名二百五十桌，網路報名一百桌，但為了讓更多民眾品嘗到鹿港小吃的美味，把以往每人限定報名二桌，今年改為每人限定報名一桌。

廟口小吃宴今年將從十月十六日上午八點半準時開賣，傳真電話：04-7761187、04-7760417、04-7760307、04-7766900、04-7761341、04-7747298；網路報名網址︰ https://goo.gl/kDgt6Q。