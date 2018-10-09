〈中部〉長青幸福卡只能搭客運 彰議員盼升級

2018-10-09

〔記者張聰秋／彰化報導〕六十五歲以上長者持卡享免費搭車的社福政策，在彰化縣有「長青幸福卡」，而台中市則是「敬老愛心卡」，昨天有多位彰化縣議員在議會質詢，要求縣府升級幸福卡使用範圍和層級，與台中市一致，但縣長魏明谷表示，若是與台中市福利一致，一年經費高達廿四億元，以彰化縣目前的財政狀況，恐怕無法實施。

建議比照台中 還可搭小黃

目前彰化縣的「長青幸福卡」與台中市「敬老愛心卡」，每月儲值一千元，讓六十五歲以上長者憑卡搭公車，但台中市搭公車範圍包括中部四縣市，並可搭乘計程車，還能看診折抵部分負擔及掛號費，彰化縣目前只可搭彰化客運、員林客運、南投客運行駛路線，因此全縣六十五歲以上長者超過廿萬人，只有十一萬人申請。

昨天縣議員白玉如、陳蔣秀美、蕭如意等人，輪番對「長青幸福卡」提出質詢。白玉如說，台中市愛心卡使用範圍比彰化縣還要大，還能搭乘計程車、看診折抵部分負擔及掛號費，推出後備受好評，許多長者從彰化縣搬到台中市居住，平常要回彰化，搭計程車往返，很方便。

陳蔣秀美建議受惠對象應該擴及經濟弱勢族群，可以結合復康巴士使用更務實。蕭如意指出，每月一千元儲值金，長者多用在搭乘彰化到南投溪頭直達車，使用後仍有剩餘，使用率偏低。

縣府指將視財源與需求評估

對此，縣長魏明谷表示，長青幸福卡鼓勵長者走出家門，搭乘免費公車四處旅遊，延緩老化，但若是全縣六十五歲以上長者都申請，一年經費高達廿四億元，縣府希望能先開拓更多更穩定的稅收來源，有了財源，再來擴大卡片使用內容，作法更務實。

社會處長黃淑娟指出，幸福卡目前約十一萬人申請持卡，年經費約六千萬元，是否擴大其他功能，須視財源和需求再評估，目前幸福卡可搭彰化客運、員林客運、南投客運行駛路線，行駛範圍包括彰化縣、台中市、南投縣，不只彰化縣內。