〈中部〉華山音樂嘉年華 體驗烘豆說咖啡

2018-10-09

〔記者黃淑莉、林國賢／雲林報導〕雲林古坑是台灣咖啡的原鄉，為讓遊客認識台灣咖啡歷史及體驗早年炭火烘豆情況，華山休閒產業促進會等單位本週六起連續三週在華山舉辦音樂嘉年華，現場有不插電咖啡館及台灣咖啡時光廊道，另雲林縣府昨天發表「雲林食通信咖啡特輯」。

13日起連3週末 系列活動邀客

華山休閒產業促進會理事長沈漢緯指出，華山音樂嘉年華活動從十三日起一連三週舉行，每週六、日都有精彩音樂演奏、寫生、攝影、創意競賽，現場還有華山在地農特產市集，最特別是不插電咖啡館及台灣咖啡時光廊道體驗，要讓大家認識清代至今台灣咖啡的歷史。

華山休閒農業區發展協會理事長李契螢表示，不插電咖啡館要讓民眾體驗從烘豆、磨豆到沖泡都不用電，烘豆是用炭火炒豆，接著手磨機磨豆及手沖咖啡。

雲林縣長李進勇表示，古坑咖啡是台灣咖啡的代表，日治時期就是台灣重要咖啡產地，斗六曾有台灣唯一的咖啡加工廠，被稱為台灣咖啡烘焙的起點，歡迎大家來雲林拾取雲林琥珀記憶，感受充滿人文溫度的美味咖啡。

縣府城鄉處長林長造表示，無論是生產者、餐廳主廚、咖啡職人、民宿老闆等皆是雲林在地的旅遊特色，透過食通信以職人帶路的方式帶領遊客來一場與土地零距離的風土旅行，感受雲林最美的景致。