〈南部〉台南親山五步道 挑戰、親子級任你行

2018-10-08

〔記者王涵平／新營報導〕台南親山步道地圖發行，南市觀光旅遊局表示，南市有特殊地貌及豐富生態環境，共有二十多條登山步道適合漫遊、步行健身，因此特別挑選五條入門登山步道，包括崁頭山步道、梅峰古道、龍麟山步道、大凍山步道及水火同源步道，依其難易度區分為挑戰型及親子型路線，邀插畫家、登山愛好者沈恩民參與登山步道地圖摺頁計畫，製作「台南親山步道行」地圖，漫步台南山林步道更輕鬆便利。

觀旅局發行步道地圖摺頁

觀旅局表示，五條入門登山步道中的大凍山，海拔一千兩百四十一公尺，山勢雄偉廣大，西壁峭崖壯麗，為台南市第一高峰，也是台灣「小百岳」之一。沿途為低海拔闊葉林，可遠眺白河、鹿寮水庫、關子嶺溫泉區及嘉南平原等，海拔落差約六百公尺，坡度較陡，建議攜帶登山杖，步道長度約六公里、需時三至五小時，屬挑戰級路線。

龍麟山步道舊稱桶頭山步道，位於南市最東邊內烏山山脈上，屬烏山步道一部分。環狀登山路線延著山脊線蜿蜒，因山脊線上的巨石就像龍鱗般一片接著一片綿延展開，又稱龍麟山步道。岩石構成龍麟般的瘦稜櫛比鱗次，登山健行充滿險趣且兼具挑戰性，是最大的特色，步道長度二．三公里，需時三小時，屬挑戰級路線。

崁頭山位於曾文水庫集水區周邊群山，標高八百四十一公尺，是南市第二高峰。步道屬低海拔闊葉林，林蔭茂密、植被豐富，還有四公頃的樟樹林。沿路及山頂可眺望東山聚落景觀、嘉南平原，天氣晴朗時還可看到嘉南的濱海地區，雨後常有雲海、雲瀑，美不勝收。全長約二．五公里，需時三小時，屬挑戰級路線。

梅峰古道／伍龍步道，梅嶺為南部最大梅林區，四條步道均可通往竹仔尖山稜線步道，沿途可欣賞紫牡丹、野百合、螢火蟲生態；後半段為天然山徑，步道長度約五公里，需時四至五小時。梅峰古道前半段為親子級，後半段挑戰級，伍龍步道屬親子級。

碧雲火泉步道，連結關子嶺碧雲寺與水火同源登山步道，從水火同源步道口出發，一小段上坡後，幾乎都是緩下坡，半小時可抵海拔兩百七十公尺的碧雲寺，是觀賞夕陽好去處。往返一小時，屬親子級路線。

摺頁地圖即起提供民眾免費索取，歡迎民眾前往南市各旅遊服務中心、永華及民治市政聯合服務中心索取，也可至「台南旅遊網」下載。