〈南部〉南瀛藝術節 台、日文化財尬場

2018-10-08

〔記者劉婉君／台南報導〕兩年一度的「南瀛國際民俗藝術節」正在台南市各區熱烈展開，國外表演團隊昨由當代蜈蚣陣開路，於海安路踩街遊行，受到大批民眾夾道歡迎。而今年首次走出安平，於米街舉行「米街‧正南風」南吼音樂祭，也與踩街活動串聯，形成台、日無形文化資產接力演出的難得盛會。

17國33團隊參與 熱鬧滾滾

南瀛國際民俗藝術節今年有十七國三十三團國內外表演團隊參加，昨下午在市區的踩街活動還未開始，沿線就已有許多民眾拿著手機、相機在現場守候，一見到國外表演團隊，就興奮地揮手相迎；還有一位爸爸將幼子扛在肩上，朝國外團隊大喊︰「Welcome to Tainan!」展現台南人的熱情。

結合南吼音樂祭 群眾隨行

南瀛國際民俗藝術節今年結合台南在地的藝陣文化，邀請日本無形文化財「行山流舞川鹿子躍」與「石見神樂大蛇」來台參與。

而今年由米街主辦的南吼音樂祭，也在音樂、市集之外，結合藝陣演出，昨下午由新化鎮狩宮吳敬堂八家將、泰山民俗技藝團鬥牛陣、七股竹橋慶善宮牛犁歌陣、西港東竹林保安宮牛犁歌陣等，四支同為台南市無形文化資產的在地藝陣接力拚陣。

日本「行山流舞川鹿子躍」在結束海安路的踩街行程後，也到附近的米街表演，不少人一路跟隨觀賞，現場擠滿近距離感受台、日無形文化資產魅力的民眾。

國內外表演團隊今起至十四日，還有在各區的表演活動，以及與社區或學校的互動等，相關演出訊息可至「南瀛國際民俗藝術節」粉絲專頁查詢。