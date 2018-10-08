〈南部〉澎湖國際鐵人三項 泳程縮短

2018-10-08

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕 號稱挑戰全長二百廿六公里的富邦金控澎湖國際鐵人三項，昨因風浪太大，三．八公里海泳縮減為四百公尺，引發部分選手不滿退賽；主辦的台灣鐵人三項公司董事長林澤浩表示，外海風浪太大，安全考量下縮減符合國際慣例。

選手抗議罷賽

邁入第四年、在澎湖舉辦第三年的「二○一八富邦金控 IRONMAN Taiwan澎湖國際鐵人三項賽」，計有三十九個國家、近千位國內外頂尖好手參賽，角逐三十五名二○一九IRONMAN世界錦標賽資格，前進夏威夷KONA登上鐵人三項最高賽事殿堂，昨在馬公觀音亭由海泳率先登場 。

由於賽前主辦單位戒護艇出海巡視，發現風浪過大，泳程臨時變更為內海四百公尺，引發選手抗議，來自台中的楊姓選手認為，潮汐與海流原本就是海泳的挑戰，縮減泳程就算完賽也不是二百廿六公里的鐵人，因此現場號召其他選手加入罷賽行列。

天氣因素 不會退費

根據主辦單位統計鐵人三項報名九百八十七人、領晶片八百二十四人（有兩人棄賽），報名費為五百七十美元，包含游泳、自行車及路跑等項目，由於報名費不便宜，臨時變更賽程退賽是否全額退費？主辦單位表示，賽前就已告知天候不佳會改為四百公尺或單車計時賽，同時也報請總部核准，因天候因素影響改變行程符合國際慣例，因此不符退費標準。

職業男子組第一名是來自義大利Daniel Fontana，以七小時四十七分三十五秒奪得冠軍；職業女子組第一名選手是來自加拿大的Sue Huse，完賽時間八小時二十五分零三秒摘下后冠。