〈南部〉手作體驗 9場泥岩惡地一日遊

2018-10-08

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄有世界級的泥岩惡地，農業局結合田寮、燕巢在地社區，推出九場地景一日遊，邀請民眾深入農村，一起製作黃麻繩、泥火山手作體驗，感受惡地特色之美。

台灣泥岩惡地分布高雄、台南一帶，是世界級的特殊自然地景，面積最廣且密集、泥岩厚度最為深厚，深具國際觀光發展潛力，農業局推動國土綠色網絡，串聯社區與在地生態綠地，一同守護泥岩惡地環境，避免人為開發破壞環境。

結合社區 融入農村樂

農業局推出九場泥岩惡地一日地景旅遊，其中燕巢區推出惡地田野手作職人遊程，金山社區首度開放泥火山手作體驗，讓民眾了解泥火山的形成及周邊生態，以懷舊手藝為出發點，體驗竹藝製作及古早味紅龜粿手作。

田寮區在地特產是黃麻，崇德社區推出黃麻體驗課程，民眾動手學習傳統技藝，從植物採收到製作一條麻繩，感受大自然的堅毅韌性，並結合親子創意料理，體驗用樸實的食材，製作出令人驚豔的料理，寓教於樂。

高市援剿人文協會推出燕巢泥岩火山大解密，帶領民眾彷彿穿梭時空惡地導覽，變身為泥岩秘境漫遊探險家，一窺泥岩惡地的秘密，深入探訪惡地最美的風景，欣賞大自然的鬼斧神工。

農業局長鄭清福表示，環境料理不僅是通曉在地環境的飲食文化，了解在地食材的運用和技能，更要察覺並反思人、土地及食材間的關係與連結，歡迎大家一起到高雄農村，深入了解泥岩惡地。

活動到十一月三日，可透過臉書高雄Super Go 報名。