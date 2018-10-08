〈南部〉劉櫂豪搶攻原民票 饒慶鈴聘青年代言

2018-10-08

〔記者張存薇／台東報導〕民進黨台東縣長參選人劉櫂豪昨天前進南迴線，搶攻原住民及農民選票，劉櫂豪指出，他從政十三年來積極任事，為南迴在地爭取設置自來水系統，也媒合在地農民與企業契作，希望和大家起打造成台東成為實現夢想、安居樂業的好地方！國民黨台東縣長參選人饒慶鈴則號召有理想、有願景的青年加入團隊，公布青年雷明聖、范逸嫻擔任總部發言人，也宣示重視青年、女性發展等議題。

劉櫂豪鄉鎮後援會成立最終站抵達南迴四鄉，由原住民後援會總召、前立委林正二及競選總部主委、前縣長陳建年陪同下，一連在太麻里鄉、大武鄉舉辦後援會成立造勢活動，劉櫂豪強調，他以誠懇的心解決問題，包括媒合南迴小農與義美公司契作小米、樹豆、紅藜，也協助台東地區農會把大目釋迦行銷到日本東京，更積極幫無自來水的台坂、森永部落爭取建置自來水系統。

饒慶鈴天昨公布總部兩位發言人，其中卅歲的雷明聖是太麻里鄉代表，四年前當選時更是全台東縣年輕的代表，而隨先生返鄉開創在地農業的范逸嫻則曾外派中國工作，熟悉電子商務。

饒慶鈴說，兩位青年都是義務職的發言人，都致力於社區營造、也希望吸引更多青年返鄉，她願意給有理想、有抱負的青年更大的舞台，大家一起努力為台東的未來打拚。

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