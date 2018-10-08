〈南部〉金鋒行銷洛神花 「小米學堂」進飯店

2018-10-08

〔記者王秀亭／台東報導〕金峰鄉位處南迴山區，為行銷部落產業，鄉公所首度前進台東市觀光飯店，將飯店大廳布置成有原鄉氛圍的小米學堂，供遊客打卡拍照，更為即將展開的洛神花季、部落遊程暖身，盼把旅遊人潮帶進部落。

金峰鄉公所秘書呂朝強說，每年十月底至十一月是金峰鄉洛神花產季，公所每年都配合舉辦洛神花季系列活動，今年從廿日起展開，考量外地遊客不清楚金峰鄉地理位置，決定在洛神花季展開前主動出擊，邀約外地民眾走進部落。

現場打卡按讚送好禮

金峰鄉公所與台東桂田喜來登酒店合作，將設置在歷坵部落、作為文化傳承據點的小米學堂搬進一樓大廳，不僅介紹金峰鄉農觀產業，及即將展開的洛神花季系列活動，現場也推出打卡按讚送好禮、標註送溫泉面膜及滿額送手作體驗等活動，還有排灣族傳統兒童服飾供民眾拍照留念。

金峰鄉公所農觀課長夏壢慶說，紅藜、小米及洛神是花金峰三寶，十月底進入洛神花產季，全鄉栽種面積約三十五公頃，今年受到八二三豪雨影響，部分洛神花嚴重倒伏，受損率超過十％，致使今年產量略減，但不影響今年的洛神花季活動，及洛神鮮果銷至日本南信州菓子工房，更號召民眾在活動期間，到金峰鄉參加系列活動，有全國射箭錦標賽、全國路跑競賽、捅花競賽及農民市集展售等。