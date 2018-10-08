〈南部〉夜間告示不清 佳冬戰備道測速挨批

2018-10-08

〔記者陳彥廷／屏東報導〕佳冬與枋寮鄉交界的省道台一線戰備跑道路段，路寬又筆直，常發生重大死傷車禍，警方為加強防飆，夜間會常架設臨時測速桿，因照明不足，加上擺放測速告示牌的位置忽左忽右，引來「取締不夠光明磊落」的批評，罰單效力的也引發爭議。

照明不足 位置忽左忽右

長達二點五公里的戰備跑道沒有路燈，警方常於夜間防飆時段在北上車道路邊架設臨時測速桿取締，有時一晚可開出二十張以上超速罰單。

警方雖依《道路交通管理處罰條例規定》在臨時測速桿前一到三百公尺擺放標示牌，但戰備跑道夜間缺乏照明，且測速告示牌一下放在中央分隔島，一下擺在道路右側，用路人一不注意就會落入「陷阱」，引發民怨。

縣議員黃建溢接獲不少民眾陳情，他要求警方應協調公路單位及國防部加裝路燈提升照明，除了行車安全考量，讓民眾看清楚測速告示再開罰，絕對比現在好像偷偷摸摸設陷阱來得站得住腳。

警︰民眾反映才移動 會加強標示

警方表示，該路段數度發生重大車禍，為進行車速管理而架設固定式及臨時測速照相桿，臨時性測照桿主要用於夜間，擺設頻率不高，且標示牌都依規定設置，至於標示牌「忽左忽右」情形，是有民眾反映行駛外側看不到內側所致，但仍會加強標示。

靠近屏南工業區路段將加裝路燈

省道養護單位表示，戰備跑道加設路燈有高度及時限內須拖離完畢的限制，國防部有疑慮，至於戰備跑道以南靠近屏南工業區路段照明不足問題，預計將加裝路燈。

律師陳欽煌表示，該路段昏暗環境下設置的警告標示，恐已不符立法是為安全警示的用意，因為對「明顯標示」的認定有爭議，恐衍生罰單效力問題，警方應明確警示，減少紛爭。