〈台北都會〉帶動城市發展 柯辦大型活動

2018-10-08

〔記者沈佩瑤、周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲昨推出「我們的台北藍圖」政策白皮書，誇口要讓藝術活動、節慶做為平台，帶動地方發展；然而，細數柯上任以來力推的大型活動，從台北燈節到白晝之夜，無一不挨批。柯市府昨又出新招，和民間合作舉辦迪化老街排舞活動，企圖以千人齊舞的浩大場面拉抬柯拚連任聲勢。

從台北燈節到白晝之夜 連連挨批

柯文哲聲稱要用大型活動帶動城市發展，但台北燈節二○一六年移交北市觀傳局籌辦，連年爆出抄襲、市府團隊內鬥、遲未簽約、圖利廠商等風波，至今與承辦廠商的爭議未解；而今年邁入第三屆的台北白晝之夜，也曾遭議員質疑展演路線、作品重複，有濫花預算嫌疑，今年再度發生警察對文資團體監視舉動。

延續大型活動串聯觀光政策，柯市府昨與台北市國際排舞協會合作，在迪化街舉辦「二○一八國際排舞台北觀光嘉年華：迪化百年老街排舞青春飛揚」活動，九個團體以三百八十五米長度連續排舞，合計千人參與，場面浩大。

迪化老街辦排舞嘉年華 拉抬聲勢

排舞嘉年華以李臨秋代表作品「四季紅」為開場序曲，並以膾炙人口的歌曲「望春風」，配合簡單的排舞舞步，全場共舞。

台北市國際排舞協會理事長彭蘇進表示，今年適逢協會創辦十七週年，特別邀請美國加州排舞協會及歸國僑團排舞愛好者一同參與。