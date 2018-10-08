〈台北都會〉打造影視基地 丁四招挺國片

2018-10-08

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中主打推動會展和醫療觀光，提升台北觀光競爭力；此外，更提出四招挺國片—打造影視產業基地、補助片商運用本地劇組演藝人員、減免娛樂稅保障國片上映時間，以及補助影視相關活動。

舉辦國際會展 創造更多商機

提升台北觀光能量部分，丁守中表示，南港會展中心一個接著一個成立，可透過舉辦各種大型國際會展活動，招攬各國廠商進駐，來台辦理會展，創造更多商機。

打造心臟醫學中心 帶動觀光

丁守中指出，台北擁有八大醫學中心，不管是觀光醫美還是觀光健檢，都是可以發展的方向。例如振興醫院內現有八、九百坪的市府土地做為停車場使用，可打造國際心臟醫學中心，一方面加強培訓更多心臟專業醫師，另一方面還能招攬國際遊客到此進行醫療觀光。

針對振興影視文化，丁守中提出四招挺台灣國片，丁守中指出，他勢必把台北打造成影視數位內容產業、中華文化創意產業的首都，在士林北投科技園區打造影視產業基地。

對於國片培植，丁守中表示，他當市長的話，將大力獎勵扶助支持本國片商、外國片商到台北拍片，用本地劇組演藝人員。

此外，丁守中說，會以減免娛樂稅的方式，保障本國電影擁有更多上映場次和上映時間，還會大力支持數位內容、文化創意、電影電視和相關電影節活動，讓兩岸有更多交流。

而年輕人關心的電競動漫，丁守中說，他會從四個層面來培養年輕人，給予他們更多訓練，讓年輕人的興趣能跟職業結合，包含軟體技術、硬體與周邊應用產品，舉辦電競賽事，以及網路平台直播和評論領域。