〈台北都會〉串聯港湖產業 姚推流行文化

2018-10-08

〔記者周彥妤／台北報導〕針對台北市文化觀光政策，民進黨市長參選人姚文智主張打造南港內湖流行產業聚落，發展成台灣最重要的流行文化基地；在維護文化資產上，他提出上任一年內成立文化資產處，年增預算至三億元，力推文化首都；另外，姚也提出改造仁愛圓環周邊環境，並恢復塵封廿二年的「東區街道生活節」，重現東區風華。

姚文智指出，基隆河谷左右兩岸串聯內湖南港區，是未來台北發展的重點區；他將以延宕工期許久的北部流行音樂中心為核心，整合南港瓶蓋工廠、台電中心倉庫等文化資產，並跨越水岸連接新明路工業區，調整都市計畫，打造南港內湖流行產業聚落，包括支持新銳創作、發展數位內容產業及帶動區域發展。

成立文資處重現明治橋

姚文智並提出四項文化資產政策，包括配合中央「再造歷史現場」的城市之光計畫、一年內成立文化資產處、推動文化資產強化管理專案及城市博物館，達到一年投入三億元經費。

而前市長馬英九任內拆卸成四百多塊石材的歷史建物舊中山橋（日治時代名為明治橋），姚文智認為歷任市長均未重視，他也曾公布3D動畫政策影片，宣示當選後，要在二○二二年「重現明治橋」，再現基隆河畔風華。

恢復東區街道生活節

針對觀光政策，姚也宣示，就任後要將仁愛圓環周邊四個孤立的綠帶槽化島，與人行道整併，並讓仁愛圓環的慢車簡易分流，好讓民眾無距離地踏上草皮、散步喝咖啡，並恢復「東區街道生活節」，讓東區再次引領風騷。

姚也表示，對於活化台北車站後站商圈，將整合雙子星大樓、機場捷運、鐵路共構等地，盼未來該區能與東區一樣繁榮。