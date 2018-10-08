〈台北都會〉柯稱柯黑不文明不正常 挨批民主監督被汙名化

2018-10-08

〔記者沈佩瑤、郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲昨與親民黨主席宋楚瑜同台，為親民黨議員林國成站台。柯致詞時說，「市議會有柯黑、友柯議員，林國成是六顆星的友柯」，還稱他日前推薦以橘營議員為主的「台北監督連線」都是「正常人」；柯會後受訪時被媒體詢問怎麼看該區友柯、柯黑議員？豈料，柯竟說，「不是友柯、柯黑，而是文明跟不文明的比較」。

民意代表監督執政者正常民主表現

對於柯文哲的友柯議員是「正常人」、柯黑議員「不文明」說，大安文山選區、民進黨台北市議員簡舒培認為，將議員區分為柯黑、友柯，四處推銷柯Ｐ認同卡，到昨天質疑議員進步、不進步，是柯文哲一貫的分化手法，民主監督卻被柯文哲汙名化。

且柯舉著「超越藍綠」的大旗對民進黨、國民黨陣營進行分化，在民主制度下，民意代表監督執政者，是再正常不過的民主政治表現，議員平時理性問政、揭露爭議都有所本，沒有所謂柯黑、友柯；她也疑惑，為什麼文明是由市長定義？

議員質疑為何由柯定義文明？

中山大同選區、民進黨台北市議員王世堅直言，柯文哲應該是在指控他。王氣結說，如果不是有憑有據、擲地有聲，他敢跟柯在議場上強硬嗎？質詢大小聲不是重點，做出錯誤政策更糟糕，面對柯放水遠雄做大巨蛋、沒替市民討到公平正義，他不能大聲嗎？更奇怪的是，「你質詢不好好回答、閃躲問題，從未真正澄清過質疑。柯是被監督者，為什麼由你定義文明？」

林國成競總開幕柯去站台

林國成競選總部昨開幕，湧入逾千位支持民眾。會後柯文哲受訪時，被媒體問到怎麼看中山大同區友柯、柯黑議員？柯表示，這給選民決定，市議會的問政理性就好，要建立文明社會，對的不用大聲講，有道理就會做，不是友柯、柯黑，而是文明跟不文明的比較。媒體追問柯黑議員不文明？柯沒正面回應，僅說「不需要這樣大聲小聲，台灣的政治可以越來越進步」，隨即快步離去。

柯稱台北監督連線參選人都很正常

稍早，宋楚瑜致詞不忘替柯文哲器官移植爭議嗆攻擊者。宋說，過去四年，屁都不放一個，選舉一到就拉一坨屎。柯致詞笑稱，市議會有柯黑、友柯議員，林國成是六顆星的友柯，林問政很認真，不會大聲小聲；在台灣這社會只要講道理，大家都會聽，沒道理喊東喊西只是自取其辱而已。

柯文哲也指著站在一旁的「台北監督連線」成員徐立信、黃珊珊、林國成、洪士奇、陳政忠和李慶元等六位市議員參選人說，政治沒有很困難，好人讓他出頭就可以，講明白一點，找一些正常一點的來就可以，「台上這幾個都很正常。」