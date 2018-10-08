〈台北都會〉杜絕醫暴 侯友宜提5健康行動政見

2018-10-08

〔記者陳心瑜、邱書昱／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜昨天成立深坑、淡水、三重以及和市議員蔡淑君的聯合競選總部，並在醫事人員後援會成立時發表「健康行動政見」，包括杜絕醫療暴力、增加長照據點、落實分級醫療、打擊兒虐及反轉衰弱2.0。

侯友宜說，他跟醫界頗有淵源，他的哥哥是醫生；過去當警察時，看到醫護人員一視同仁搶救傷患，很是感動；過去七年擔任副市長時，負責督導衛生、社會局業務，對醫界相當熟悉。

讓醫事人員安心又安全

侯友宜表示，他和醫界一樣，為民眾做事不分藍綠，未來會讓醫事人員在第一線安心又安全，將推動杜絕醫療暴力、增加長照據點，而新北的教學醫院、地區醫院數量不足，要推動分級醫療；並打擊層出不窮的兒虐；在「新北動健康」基礎下，推動「反轉衰弱2.0」，延長長輩健康的時間、延緩衰老的速度。

侯友宜說，新北市政府近年推動老人共餐、銀髮俱樂部、銀髮大學及佈老時間銀行，未來要結合社區、營養師和護理師等專業做好長照，並承諾縮小城鄉的醫療差距，未來也研擬讓偏鄉長輩轉診、拿藥更省時省力。

另外，侯友宜臉書上貼出找到阿伯自製的競選車，侯友宜說，阿伯代表小小市民的心聲，感謝阿伯疼惜、支持他，自己會更打拚回應這樣的聲音。