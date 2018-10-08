〈台北都會〉每萬人16.7床 新北急性一般病床六都墊底

2018-10-08

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市升格近八年，醫療資源仍不足，民眾常跨區到台北市就醫，非常不便。衛生福利部統計，新北市急性一般病床數每萬人僅十六．七床，只優於金門縣與新竹縣，民眾感慨淪為二等公民。衛生局表示，七年多來已核准增設三千多張病床，盼達到在地就醫。

僅高於竹縣、金門 全國平均31.05床

市議員何博文指出，至二○一七年底，全國急性一般病床每萬人平均三十一．○五床，新北市僅有十六．七床，不但居六都之末，且只優於新竹縣十五．七四床及金門縣八．一五床，相較於台北市四十七．三三床，落差極大。他認為，雙北雖然是共同生活圈，但新北市少有醫學中心，大型教學醫院急診室排隊等候更是家常便飯，民眾舟車勞頓前往台北市就醫，市府應檢討改善。

朱立倫：7年多已增設3千多張病床

市長朱立倫表示，過去不是不想做，而是受限醫療分區問題，新北市與台北市綁在一起，無法擴增病床，他上任後與衛福部協調，打破原有醫療資源網絡重新劃分，經七年多的努力，增設三千多張病床，明年土城長庚醫院完工，將再增設四百九十九床。

何博文認為，新北市幅員遼闊，偏遠地區民眾就醫不便，市府應重新檢討醫療資源分配；此外，板橋是全市精華區，人口數近六十萬人，應投入更多資源，他要求聯合醫院板橋院區擴建評估案早日完成，提供居民優質的醫療服務。

議員促聯醫板院早日評估 官員：年底出爐

衛生局長林奇宏說明，市府升格以來，獲衛福部核准增設三一七五張急性一般病床，到去年底止已增加二二三○床。至於聯醫板院擴建案，規劃案今年七月發包，預計年底評估報告出爐，原則上希望衛生局、衛生所等機關搬離現址，把土地還給醫院，園區進行整體規劃，醫院發展定位朝向與社區照護體系整合，未來儀器設施及人力資源服務水準可望提升。